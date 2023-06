Der Zusammenarbeit der Legende Carrera mit dem Start-up Sturmkind ist eine ebenso glänzende wie erfolgreiche Zukunft zu wünschen.

Der Markenname Carrera gilt vielen als Synonym für Modellautorennbahn. Auch wenn es die Carrera-Spielwarenfabrik Neuhierl in Fürth schon lange nicht mehr gibt, 1985 ging sie in Konkurs: Die Legende lebt und die Marke zieht nach dem überfälligen Sprung ins digitale Zeitalter wieder vermehrt Käufer an. Seit 2019 gehört Carrera Toys der Beteiligungsgesellschaft Quantum Capital Partners mit Hauptsitz in München. Dass man dort großes Potenzial bei dem Speyerer Start-up Sturmkind sieht, spricht mindestens ebenso sehr für die Domstädter wie für die Bayern. Denn wo sich Tradition und Innovation zu einer fruchtbaren Partnerschaft treffen, hat schon manche Erfolgsgeschichte begonnen.