Nächster Schritt für den Speyerer Spieleentwickler und Modellauto-Produzenten Sturmkind: Nach einem erfolgreichen Crowdfunding für das neue Produkt Modiplay ist nun die Branchengröße Carrera Revell mit einer Minderheitsbeteiligung bei der Firma eingestiegen. Sturmkind-Chef Martin Müller ist euphorisch.

„Die Carrera Toys GmbH gibt bekannt, eine Minderheitsbeteiligung an der Sturmkind GmbH in Speyer erworben zu haben.“ Hinter dieser Zusammenarbeit, über die am Donnerstag eine Mitteilung verbreitet wurde, stehe das Ziel, gemeinsam innovative Produkte auf Basis der von Sturmkind entwickelten DR!FT Hybrid-Gaming-Technologie für Smartphones zu erschaffen. Die Neuentwicklungen sollen dann unter der bekannten Marke Carrera weltweit vertrieben werden.

Stefan Krings, Geschäftsführer der Carrera Revell Group, erklärt: „Sturmkind hat in ihrer jungen Geschichte Spielerlebnisse entwickelt, die es in dieser Art technisch und emotional noch nie gab. Zusammen mit unserer Leidenschaft für Motorsport wollen wir diese gemeinsam weiter entwickeln und Spielern weltweit näherbringen.“

„Starken Partner gewonnen“

Sturmkind-Geschäftsführer Martin Müller teilt mit: „Wir freuen uns sehr, mit der Carrera Toys GmbH einen starken Partner gewonnen zu haben, der Rennspaß ebenso in seiner DNA verankert hat, wie wir. Für die Verwirklichung unserer Vision, Simulation und reale Produkte zu verschmelzen, kann ich mir keinen besseren Partner vorstellen.“

Müller unterstreicht auf Anfrage, dass Sturmkind ein eigenständiges Unternehmen bleibe. Darüber, wie hoch die Minderheitsbeteiligung von Carrera an der 2016 gegründeten GmbH mit inzwischen 16 Mitarbeiterin in Speyer ist, sei allerdings Stillschweigen vereinbart worden.

Produkt wird entwickelt

Der Einstieg der Branchengröße Carrera werde Sturmkind voraussichtlich im kommenden Jahr die weltweite Markteinführung des in Entwicklung befindlichen Produkts Modiplay ermöglichen. Ein Crowdfunding dafür im vergangenen Jahr hatte den Speyerern mehr als 500.000 Euro eingebracht. Das Modiplay-Starterpaket aus zwei Modellautos im Maßstab 1:64, Rennbahn mit Zubehör und Smartphone-App haben sich die Geldgeber durch ihre Unterstützung zum Vorteilspreis von 179 Euro gesichert.

Die Marke Carrera kann auf 60 Jahre Geschichte zurückblicken und ist im deutschsprachigen Raum Marktführer mit schienengebundenen Modellfahrzeugen, heißt es. Das Start-up Sturmkind wurde mit der Vision gegründet, realistische Autorennen im Wohnzimmer abzubilden. Es setzt auf die „Hybrid-Gaming-Technologie“ mit Smartphones und Modellautos.

Termin

Das Finale der „DR!FT Online Games“ steigt am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juni, im Guesthouse Speyer, Bahnhofstraße 41. Gefahren wird am Samstag von 9.30 bis 22 Uhr und am Sonntag ab 9.30. Die Siegerehrung ist um 14 Uhr.