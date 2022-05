Zum fünften Mal werden in diesem Jahr „Stolpersteine“ in Speyer verlegt. Es wird mit 20 Gedenksteinen für die Opfer aus sechs von den Nationalsozialisten verfolgten Familien eine große Aktion, bei der am 12. September zum ersten Mal seit drei Jahren auch Gunter Demnig, Erfinder der Stolpersteine, in der Domstadt erwartet wird, wie Cornelia Benz von der lokalen Initiative, die die Verlegung vorbereitet, auf Anfrage berichtet.

Begonnen werde gegen 13.30 Uhr mit den Steinen für fünf Mitglieder der Familie Hirsch und vier Mitglieder der Familie Marx in der Maximilianstraße 31. Die Wormser Straße 23 mit drei Mitgliedern der Familie Adler, die Wormser Straße 12 für drei Mitglieder der Familie Jacob Schiff und die Mühlturmstraße 26 für drei Angehörige der Familie Wilhelm Schiff seien die weiteren Adressen in der Innenstadt. Im Speyerer Norden kämen zwei Steine für die Geschwister Josef und Susanna Kaiser im Otterstadter Weg 121 hinzu.

Die quadratischen Messingtafeln werden jeweils auf den Bürgersteigen vor den Häusern verlegt. Details zum Programm im September stünden noch nicht fest. In den vergangenen beiden Jahren hatte Demnig terminbedingt nicht selbst nach Speyer kommen können und die Initiative und die Stadt hatten die Verlegung in Eigenregie übernommen. In der Sitzung des Kulturausschusses am Mittwoch werden weitere Forschungsergebnisse zu NS-Opfern für die Verlegung in den kommenden Jahren vorgestellt.