Am Montag ist der Aufbau der neuen Impfstelle in der Stadthalle zum Großteil abgeschlossen worden. Die städtische Koordinatorin Birgit Walther war vor Ort, als Material vom bisherigen Standort des kommunalen Angebots im ehemaligen Stiftungskrankenhaus angeliefert wurde. Wie berichtet, war im „Stift“ zu wenig Platz. Am Freitag waren dort die letzten Injektionen gegen das Coronavirus gesetzt worden; ab Mittwoch wird in der Stadthalle geimpft, wobei der Aufbau sich an dem von 2021 orientiert, als die Halle schon einmal mehrere Monate als Landesimpfzentrum genutzt worden war: Großer und kleiner Saal sowie das Foyer werden belegt.

Die letzten Großeinsätze in der Aufbauzeit standen Walther zufolge für die EDV-Abteilung und das Reinigungspersonal an. Acht Verwaltungsmitarbeiter, zwei Ärzte und drei medizinische Helfer seien in der Anfangszeit täglich im Einsatz. Walther: „Wir rechnen mit zunächst rund 300 Impfungen pro Tag. Es können aber auch mehr werden, denn wir haben hier 24 statt bisher sechs Impfkabinen zur Verfügung.“ Termine gibt’s über das Portal des Landes, für die Samstage ab 29. Januar sind freie Impfangebote angekündigt.