An der Drive-Thru-Impfaktion am Sonntag, 9 bis 16 Uhr, auf dem Parkplatz von Bö Fashion in der Auestraße zeichnet sich ein großes Interesse ab.

Sie hätten auf ihre Ankündigung der Aktion begeisterte Resonanz erhalten, berichten Unternehmer Peter Bödeker und Mediziner Professor Dr. Gerald Haupt. Bödeker erkennt eine „Aufbruchstimmung“. Haupt sorgt sich, dass die Impfdosen reichen. 1370 Astrazeneca-Dosen habe er für die Aktion erhalten, mehr als 1500 würden es, weil aus jeder Ampulle eine Dosis mehr zu entnehmen sei. Die Initiatoren wie auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), deren Ordnungsamt vor Ort sein wird, bitten die Besucher um Geduld. Haupt sagt, er würde Rundfunk-Durchsagen veranlassen, falls der Impfstoff zur Neige ginge. Die Stadt will aktuell über die sozialen Medien informieren.

Viel Platz

Die Auestraße und der Bereich rund um Bö Fashion und den E-Center Stiegler böten viel Platz, so Bödeker. Allein 200 Fahrzeuge könnten in einer „Runde“ um sein Modegeschäft warten. Die Impfung erfolge nur im Auto, das mit mehreren Personen besetzt sein könne. Interessenten werden gebeten, von Westen her in die Auestraße zu fahren und diese über Nachtweide und Tullastraße zu verlassen. 30 Mitarbeiter des St.-Vincentius-Krankenhauses und rund 20 vom Schuhhaus Bödeker sind laut den Initiatoren im Einsatz. Sie würden von Eis am Rhein und dem italienischen Lokal Picco Bello versorgt.

Haupt hat den 4. Juli als Termin der Zweitimpfung festgelegt. Am Sonntagnachmittag soll Bilanz gezogen und entschieden werden, ob eine weitere Aktion für eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson angeboten wird. Diese würde nur einen Termin erfordern und könnte schon am nächsten oder übernächsten Sonntag stattfinden.