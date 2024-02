Mehrere hunderttausend Figuren und Einzelteile, komponiert zu großformatigen Schaulandschaften, bevölkern aktuell die Familien-Ausstellung „We Love Playmobil. 50 Jahre Spielgeschichte(n)“ im Historischen Museum der Pfalz in Speyer.

Die vielfältigen Themenwelten, die von historischen Motiven wie dem Leben der Römer bis zur Unterwasserwelt reichen, geben einen Eindruck von den Möglichkeiten und der Wandelbarkeit des Systemspielzeugs. So dokumentiert das Speyerer Museum auf spielerische Weise zum Jubiläum die Entwicklung von den sogenannten „Klickys“ bis heute.

Am 2. Februar 1974 präsentierte die Firma geopra Brandstätter die ersten Playmobil-Figuren auf der Spielzeugmesse in Nürnberg. Noch im gleichen Jahr meldete sie das Patent für die Playmobil-Figur an. Beginnend mit Bauarbeiter, Ritter und Indianer entwickelte sich die Gestaltung der Figuren rasant weiter. 1976 erschienen die ersten Frauen, kurz darauf die ersten Kinder. Mehr als 4.000 Figurenvarianten sind seither entstanden und Playmobil wurde zum Kultspielzeug. Bis heute bevölkern über 3,8 Milliarden Playmobil-Figuren Kinderzimmer weltweit.

Fans kommen nach Speyer

Zahlreiche Fans kommen nun nach Speyer, um sich von der Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Diorama-Artist Oliver Schaffer entstanden ist, verzaubern zu lassen. Bereits im Dezember konnte Museumsdirektor Alexander Schubert den 60.000 Gast in begrüßen. Den Erfolg der Schau erklärt er so: „In der Geschichte der kleinen Figuren spiegelt sich auch die gesellschaftliche Entwicklung der letzten 50 Jahre wieder. Die „Männchen“ laden in eine Miniatur-Welt ein, die unserer Realität entspricht, und sie entführen uns darüber hinaus ins Fantastische. Wie ihnen das seit nunmehr 50 Jahren gelingt, zeigt unsere Ausstellung.“

Info

Die Playmobil-Schau läuft bis 15. September im Historischen Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. An Feiertagen und an Rosenmontag auch montags. Infos zu Begleitprogramm und Online-Tickets: www.museum.speyer.de.