Die 700 Mitglieder zählende Bezirksgruppe Speyer im Historischen Verein der Pfalz hat einen neuen Vorstand gewählt. Armin Schlechter bleibt Vorsitzender, bekommt aber zwei neue Stellvertreterinnen.

Schlechter wird künftig von Lenelotte Möller und Gisela Fleckenstein unterstützt. Sie wurden für die zurückgetretenen Christiane Pfanz-Sponagel und Martin Armgart ebenso einstimmig gewählt wie der Vorsitzende selbst, Schatzmeister Marc Vidmayer, Kassenprüferin Ruth-Eva Fleischmann und Schriftführer Günther Fleischmann. An Stelle des verhinderten Vidmayer trug in der Jahreshauptversammlung in der Villa Ecarius Fleischmann die Kassenberichte für 2019 und 2020 vor. Die jeweiligen Guthaben: 10.228,07 Euro im Jahr 2019, nach einigen Anschaffungen 4600,21 Euro im Jahr 2020.

Ohne Zuschüsse keine historischen Bücher

Als „unsere wichtigste Aktivität“ nannte der Vorsitzende die halbjährlichen vier Vorträge, in der Villa Ecarius, ermöglicht durch die Zusammenarbeit mit der Volkshochschule. „Ein anderer Schwerpunkt ist die Bezuschussung wissenschaftlicher Publikationen zur pfälzischen und Speyerer Geschichte. Ohne unsere Zuschüsse könnten Bücher dieser Art kaum mehr realisiert werden“, betonte Schlechter. Er bezog dies auf die Arbeiten der Speyerer Bernhard Adamy, Franz L. Pelgen und des ehemaligen Stadtarchivleiters Joachim Kemper.

Für die Landesbibliothek habe der Verein „ein Konvolut von Drucken des Reichskammergerichts“ erwerben können, so Schlechter. Auch eine Restaurierung sei unterstützt worden: die Reinigung des mit Wasser- und Schimmelschäden versehenen Bandes mit Akten zum Gymnasium, den das Stadtarchiv verwahrt.