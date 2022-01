Drei Vorträge in der Volkshochschule bietet die Bezirksgruppe Speyer des Historischen Vereins der Pfalz im ersten Halbjahr 2022 an. Nach den Pandemie-Bestimmungen können zu jedem der Referate in der Villa Ecarius höchstens 25 Zuhörer zugelassen werden, die sich schriftlich anmelden müssen (Kontakte: historischer-verein-speyer.de). Die Vortragsreihe beginnt am heutigen Montag um 19.30 Uhr mit dem Referat des Münchner Historikers Paul Schweitzer-Martin. Er spricht über „Der Speyerer Buchdruck im 15. Jahrhundert. Peter Drach und seine Kollegen“. In dieser Zeit entwickelte sich Speyer einige Jahrzehnte nach der Erfindung des Drucks mit beweglichen Lettern innerhalb weniger Jahre zu einem bedeutenden Druckort im deutschsprachigen Raum. Beteiligt daran waren neben der Drach-Familie Conrad Hist und andere.

Am Montag, 14. März, 19.30 Uhr spricht die Kaiserslauterer Polizeirätin Katja Schomburg über „Polizeiarbeit trotz staatlicher Kehrtwende. Das Fallbeispiel des Ludwigshafener Polizisten Dr. Georg Fleischmann“. Fleischmann war in der Pfalz in den 1960er-Jahren als Leiter der Kriminalpolizei Ludwigshafen sowie der Fahndung nach dem Gewalttäter Bernhard Kimmel bekannt geworden und wurde später wegen seiner NS-Vergangenheit verurteilt. Am Montag, 24. April, 19.30 Uhr, referiert Hermann-Josef Schwab aus Bellheim über „Die Grabplatte Rudolfs von Habsburg in Speyer im 19. und 20. Jahrhundert“.