Die Kanalarbeiten in der Heydenreichstraße enden an diesem Freitag. Danach beginnen die Stadtwerke Speyer mit Arbeiten an den Versorgungsleitungen. Die Bauzeit wird auf acht Wochen geschätzt, ist aber von der Witterung abhängig, heißt es in einer Kundeninformation der Stadtwerke. Für die Übergabe zwischen den Arbeiten werde noch einmal eine Gebäudebegutachtung durchgeführt. 80 Meter Gashauptleitung und 150 Meter Wasserhauptleitung sowie 19 Gas- und Wasserhausanschlüsse werden umgehängt, beziehungsweise erneuert. Im Rahmen einer kleineren Aktion werde Anfang 2022 außerdem ein Mittelspannungskabel verlegt. Für die Tiefbauarbeiten bleibt die Straße vollständig gesperrt. Das an die Baustelle angrenzende Parkhaus bleibt weiterhin befahrbar.