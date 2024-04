Rechtzeitig vor Beginn des Maimarktes am Samstag sind beim Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) die neuen Veranstaltungstonnen eingetroffen. Mit ihrer auffälligen orangenen Farbe seien sie auch im bunten, festlichen Treiben gut sichtbar, freut sich Gönül Kuru, Leiterin der Stabsstelle Stadtbildpflege, laut einer Mitteilung. Der EWL hat 75 Tonnen angeschafft und wird sie beim Maimarkt an verschiedenen Orten aufstellen. Nach ihrem Premierenauftritt beim Maimarkt sollen die Tonnen auch bei den anderen städtischen Veranstaltungen in diesem Jahr ihren Dienst versehen.