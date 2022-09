Die Stadtwerke Speyer (SWS) beginnen nach eigenen Angaben am Montag, 5. September, mit der Vermarktung von weiteren Glasfaser-Ausbaugebieten in Speyer. Bewohner aus vier sogenannten Clustern können jetzt zum Zug kommen.

Bei den vier neuen Ausbaugebieten handelt es sich laut einer Mitteilung von SWS-Pressesprecherin Sonja Daum um die Bereiche um St. Otto und den Berliner Platz in Speyer-West sowie um die Bereiche „Lange Gewann“ und Birkenweg in Speyer-Nord. „Wir Stadtwerke möchten als Infrastrukturdienstleister dazu beitragen, ein modernes und zukunftsfähiges Glasfasernetz zur Verfügung zu stellen. Die digitalen Datenmengen steigen kontinuierlich an. Dafür brauchen wir schnellste, zukunftsfähige Netze“, wird SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring zitiert.

Eine sogenannte Nachfragebündelung von Interessierten soll zusätzlich um das Neubaugebiet „Russenweiher“ im Speyerer Süden stattfinden. Bis Ende Oktober haben Haushalte und Gewerbebetriebe in den insgesamt fünf Gebieten laut den SWS die Möglichkeit, sich Vorteile zu sichern. Wie bei vorhergehenden Clustern müsse die Abschlussquote in dem jeweiligen Gebiet bei 40 Prozent liegen, damit der Ausbau realisiert werden könne.

Mitarbeiter sind unterwegs

Die Anliegerinnen und Anlieger der betroffenen Bereiche haben laut SWS bereits eine erste schriftliche Information erhalten. Es handle sich um rund 3300 Hausanschlüsse und 6100 Nutzungseinheiten. Außendienstmitarbeitende seien im zur Akquise in den fünf Gebieten unterwegs. Anlaufstellen vor Ort sind demnach das Kundenzentrum der Stadtwerke in der Industriestraße 23, das Media-Tor in der Maximilianstraße und das Mehrgenerationenhaus im Weißdornweg in Speyer-Nord. Im südlichen Teil von Speyer-Nord soll der Ausbau laut den SWS im Dezember 2022 zu Ende gehen. Im Cluster Meisenweg/Bussardweg im nördlichen Teil von Speyer-Nord sei die Vorvermarktung mit einer Abschlussquote von mehr als 56 Prozent erfolgreich gewesen. Abseits der Cluster seien bereits zahlreiche Schulen, Unternehmen und digitale Einrichtungen ans Netz gebracht worden. Wer sich für Glasfaser interessiert, kann sich unter www.swsglasfaser.de registrieren. Informationen unter Telefon 06232 6251024 oder per E-Mail an info@stadtwerke-speyer.de.