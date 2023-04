Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der erste Weg führt Svenja Krämer morgens vor die Tore ihrer Heimatstadt. Jeden Tag setzt sie sich gegen halb sieben in ihren roten Fiat und steuert diesen auf den Mitfahrerparkplatz kurz vor der Ortseinfahrt in Speyer-Nord. Seit Jahren geht das so – eine Sparmaßnahme, die sich auszahlt.

„Früher bin ich jeden Morgen alleine zu meiner Dienststelle nach Mannheim gefahren – alle anderen Kollegen auch“, denkt Krämer zurück. Einfach sind das in etwa 30