Brajan Gruda aus Speyer ist erneut für zwei Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft der Unter-19-Jährigen nominiert worden. Das Team befindet sich inmitten der Vorbereitung auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr auf Malta.

Der Spieler von Mainz 05 tritt nun am Donnerstag, 20. Oktober (17 Uhr), auf die Schweiz und am Dienstag, 25. Oktober (18.15 Uhr), in Pforzheim auf die Spanier.