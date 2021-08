Das Ferienprogramm der Jugendförderung (Jufö) geht am Montag in die vierte Woche. Alternativ zur „Ferienpass“-Aktion vergangener Jahre im Bademaxx, gibt es diesmal die Aktion „Hitzefrei“ rund um das neue Jugendzentrum „Fifty’s“ am früheren Schwarz-Weiß-Gelände.

Montags bis freitags jeweils von 14 Uhr bis 18 Uhr lockt die Jufö Jugendliche nicht nur mit alkoholfreien Cocktails und Musik, sondern auch mit einem bunten Freizeitangebot zu sich ins Fifty’s. Am letzten Aktionstag der dritten Woche sieht der Außenbereich am frühen Nachmittag jedoch noch weitgehend verlassen aus. Interessenten können sich vor Ort treffen, aber auch an Ausflügen teilnehmen.

Angesetzt sind an diesem Freitagnachmittag gerade Klettern im Steinbruch, später ist dann eine Runde Minigolf geplant. Die Organisatoren äußern sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Jufö-Leiter Markus Zimmermann und Mitarbeiterin Sabina Hecht berichten von einer Übernachtung im Freien mit Lagerfeuer und Stockbrot in der vergangenen Woche, an der 21 Jugendliche teilnahmen. Ein weiteres Glanzlicht seien die Besuche der Feuerwehr am Fifty’s gewesen, die den Platz stets in einen regelrechten „Wasserpark“ verwandle. Auch mehrtägige Koch- und Backkurse oder Streetdance mit der Monkey Dance Company werden angeboten.

Kaum Stornierungen

Das neue Angebot hat der Jufö auch neue Teilnehmer beschert, insgesamt ist der Eindruck der Verantwortlichen aber, dass der Andrang im Ferienprogramm vor der Pandemie größer war. Auch das Wetter bot zeitweise keine idealen Bedingungen für die geplanten Ausflüge. Anmeldungen für diese Touren erfolgen erst eine Woche im Voraus, auch um mögliche Stornierungen zu minimieren. Während es beim parallel angebotenen Ferienprogramm für Jüngere Abmeldungen von Kindern gab, die dank der Lockerungen doch noch mit der Familie in den Urlaub gefahren sind, blieb dies bei den Jugendlichen die Ausnahme. „Wir haben eher erlebt, dass sich Jugendliche für zwei Sachen, die zur gleichen Zeit geplant waren, angemeldet hatten“, berichtet Organisatorin Hecht.

Willkommen bei „Hitzefrei“ sind dabei alle Jugendlichen im Alter von elf bis 16 Jahren, die entweder in Speyer wohnen oder dort zur Schule gehen. Die Erfahrung lehrt laut Zimmermann und Hecht, dass ehemalige Teilnehmer häufig dabei bleiben und später als Betreuer der Jufö mit ins Team geholt werden. Übrigens: Der Name „Hitzefrei“ ist nicht tatsächlichen meteorologischen Gegebenheiten geschuldet. „Der Wunsch ist aber, dass der Sommer so warm wird wie letztes Jahr“, sagt Zimmermann.