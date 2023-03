Hoffentlich schadet der Fehlstart beim Postplatz-Verkehrsversuch nicht dem gesamten Projekt.

Die Erfahrungen aus der Mannheimer Innenstadt, wo ein kürzlich beendeter Verkehrsversuch für Irrungen und Wirrungen gesorgt hatte, sollten in Speyer als Warnung dienen. Bei einem solchen Eingriff in bisherige Strukturen können sich Fehler potenzieren. Dass der Zeitplan bereits am Anfang nicht einzuhalten ist, muss kein Beinbruch sein, kann das Projekt jedoch belasten. Verlässlichkeit würde bei einem solchen Vorhaben nicht schaden.

Der Beobachter wundert sich, warum bei einem schon 2020 absehbaren Eingriff auch 2023 die Abstimmungen zwischen Stadt und Land nicht fertig sind. Entweder wurde geschludert oder es ist alles doch nicht so einfach, wie es die Stadt bisher verkauft hat. Apropos Verkaufen: Die Bürgerinformation zu dem Versuch – eigentlich vorbildlich und groß aufgesetzt – verpufft im Warten auf den Start bereits ein wenig.