Der FC Speyer 09 und Gastgeber SG Böhl-Iggelheim II qualifizierten sich am Samstag in der Iggelheimer Wahagnieshalle souverän für die Endrunde um die Futsal-C-Junioren-Meisterschaft des Fußballkreises Rhein-Mittelhaardt.

Der FC 09, der mit seiner in der Landesliga Vorderpfalz angesiedelten C2 antrat, besiegte im ersten Spiel der Gruppe eins den TV Ellerstadt mit 3:0, in seinem zweiten den 1. FC 23 Hambach II mit 4:0, die SG Böhl-Iggelheim II zunächst die SpVgg. Rot-Weiß Speyer mit 3:2 und anschließend Ellerstadt mit 3:0, so dass die beiden Favoriten punktgleich in das direkte Duell gingen.

RW Speyer besiegt

Überraschend führte in diesem die SG nach sieben Minuten mit 2:0. Aber durch einen Doppelschlag von Tim Ulbrich binnen zwei Minuten (10., 11.) erreichte Speyer noch ein Unentschieden. Dieses Ergebnis genügte beiden Mannschaften, um sich vorzeitig die Qualifikation für die Endrunde zu sichern, so dass es in den letzten vier Spielen der Gruppe eins um nicht mehr ging.

Im Speyerer Derby zwischen dem FC 09 und den Rot-Weißen gelang dem FC 09 aber mit 7:0 noch der höchste Tagessieg. „Im Duell mit Böhl-Iggelheim waren meine Jungs zunächst zu nervös. Deshalb gerieten wir auch mit 0:2 in Rückstand. Danach haben sie sich aber zusammengerissen“, kommentierte 09-Trainer Patrick Heilmann.

Am kommenden Samstag qualifizieren sich in der Rhein-Pfalz-Halle Römerberg zwei weitere Mannschaften für die Endrunde, für die ein Termin allerdings noch aussteht.