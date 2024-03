Die Fährverbindung von Speyer nach Rheinhausen soll zumindest bis 2026 fortgeführt werden. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Speyer (SWS) hat den städtischen Finanzierungsanteil daran vor wenigen Wochen freigegeben. Am Freitagvormittag konnte somit die neue Saison eröffnet werden.

Der Starttermin liegt traditionell eine Woche vor Karfreitag. „Dieses Jahr ist ein Jubiläumsjahr. Diese Fähre fährt seit 25 Jahren“, berichtet Kapitän Sebastian Sztander. Sie ist nun bis ins Spätjahr freitags ab 11 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen ab 10 Uhr für Wanderer, Rad- und Rollstuhlfahrer in Betrieb. Rund 13.000 verkaufte Karten haben die Betreiber im vergangenen Jahr gezählt.

Erwachsene zahlen 2 Euro für eine einfache Fahrt und 3,50 Euro für Hin- und Rückfahrt. Mit Fahrrad kostet die Überfahrt einfach 2,80 Euro oder 5 Euro mit Rückfahrt. Kinder im Alter unter sechs Jahre sind frei und bis zum Alter von 14 Jahren ermäßigt.

Beliebtes Angebot

Bei der ersten Tour als Fahrgast an Bord war Alfred Bender (60) aus Speyer. Für ihn sei diese Verbindung sehr wichtig, betont er: Er fahre jedes Wochenende an die badische Seite, um seine Heimatgemeinde Oberhausen zu besuchen und sich mit Schulfreunden zu treffen. Er habe die Telefonnummer des Fährmanns und könne sich über die Verbindung informieren, bevor er sich mit seinem Fahrrad ans Altrheinufer in der Verlängerung der Industriestraße aufmache.

Die „neue“ Rheinhäuser Fähre knüpft an eine Tradition aus dem Mittelalter an. Heute ist sie eine beliebte Verbindung für Ausflügler über den Rhein zwischen Speyer und Oberhausen-Rheinhausen. Seit vergangenem Jahr ist der polnischstämmige Fährmann Sebastian Sztander neuer Kapitän. Der 48-Jährige blickt auf 25 Jahre Erfahrung mit Fähren und Tankschiffen in ganz Europa zurück. In den kommenden Wochen plant er einen neuen Anstrich für sein Schiff.