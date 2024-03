Überschaubarer Besucherzulauf, friedliche Stimmung – so bilanziert die Polizeiinspektion Speyer ihren ersten Kontrolltag auf der Frühjahrsmesse. Der Jahrmarkt auf dem Festplatz ist am Donnerstag eröffnet worden, geht am Samstag in seine zweite Runde und dauert bis 14. April. Die Polizei kündigt an, an allen Tagen Präsenz zu zeigen – auch weil ihr Ergebnis des Donnerstags („keinerlei Vorkommnisse“) in den vergangenen Jahren nicht durchweg galt.