Ab Donnerstag, 28. März, verwandelt sich der Festplatz in Speyer zur bunten Erlebniswelt. Die 442. Frühjahrsmesse startet und dauert 17 Tage. Neu ist unter anderem ein Angebot, das Romantik verspricht. Die Kamera sollten Besucher vor allem an diesem Tag griffbereit haben.

Tradition verpflichtet: Die Überschrift passt zum Programm die Speyerer Frühjahrsmesse, die am Gründonnerstag beginnt und bis Sonntag, 14. April, auf den Festplatz lockt. Die Grundüberlegung der Organisatoren von der Marktmeisterei der Stadt und dem örtlichen Schaustellerverband: Was sich über Jahre bereits bewährt hat, ist wieder zu finden. Ganz oben auf der Liste: die Familientage mit halben Fahrpreisen und Vergünstigungen an Verkaufsständen jeweils mittwochs am 3. und 10. April oder die Backstage-Tour mit vielen Einblicken hinter die Kulissen des Kirmes-Geschehens am Donnerstag, 11. April, ab 17 Uhr. Es sind noch Plätze frei.

Geordert sind bereits die 2500 Ostereier, die am Ostersonntag auf dem Messplatz rund um die Stände der 61 Aussteller verteilt werden sollen. Kinder dürfen sich auf die Suche machen. Wer ein goldenes Ei findet – drei gibt es insgesamt –, erhält eine Freikarte für das Technik-Museum Speyer.

Ein neuer Bastelnachmittag

Bei aller Beständigkeit im Programm ist auch Neues geplant. „Wir hatten viele Treffen im Vorfeld, haben geplant und überlegt“, sagte die Vorsitzende des Schaustellerverbands Speyer, Anja Ruppert-Keller, am Montag bei der Vorstellung des Programms. Ihre Begründung: „Wir müssen uns immer wieder etwas Ausgefallenes einfallen lassen, um die Messe bei der Angebotsvielfalt heutzutage attraktiv zu halten.“ Zweierlei wird daher getestet. Marktmeisterin Heidi Jester erwähnte als Premiere zum einen den Bastelnachmittag, den es am Dienstag, 2. April, ab 14 Uhr, geben wird. Jester: „Dazu bauen wir ein Zelt neben dem Laufgeschäft ,Crazy Outback’ auf, in dem die Kinder nach Herzenslust kreativ werden können.“

Zum anderen richten sich die Organisatoren an alle Verliebten. „Wir planen einen romantischen Abend auf dem Festplatz“, kündigte Jester an. Der Schaustellerverband habe dafür extra Rosenranken bestellt: Eine Gondel des Riesenrads soll entsprechend geziert werden. Abgesehen davon soll auf dem gesamten Festplatz besonders stimmungsvolle Musik zu hören sein. Eine Anlaufstelle für die romantischen Stunden: ein Fotopunkt, der als Herz gestaltet ist. Wer dort ein Foto macht, kann es an die Marktmeisterei senden. „Die schönsten zehn Bilder werden prämiert“, so Jester. Die Einsender erhalten einen sogenannten Bummelpass für die Herbstmesse. Ruppert-Keller ist überzeugt, dass der romantische Abend beim Publikum ankommt. „Andernorts wurde dieser schon erfolgreich angeboten, beispielsweise in Nürnberg.“

Kaiser gibt sich die Ehre

Ein neues Schausteller-Angebot ist neben dem Laufgeschäft „Crazy Outback“ der Simulator „Movie Ride“. Ein Dauerbrenner im Programm wird erneut angeboten: die historische Führung durch die Speyerer Messe- und Marktgeschichte mit Frank Seidel in der Rolle des „Stauferkaisers“. Der Erlös kommt sozialen Zwecken zugute. Die Tour beginnt am Geschirrplätzel und endet nach ungefähr einer Stunde auf dem Messplatz. Sie thematisiert, was sich aus der im Juli 1245 von Kaiser Friedrich II. erteilten Erlaubnis, eine Messe in Speyer abzuhalten, entwickelt hat.