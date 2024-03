Viel Wind gab’s am Donnerstag um die Speyerer Frühjahrsmesse schon, bevor sie offiziell eröffnet wurde. Sturmböen brachten nicht nur Fahnen, sondern auch Gondeln in Bewegung.

Eingestiegen werden durfte trotzdem: Während Sonne und Regen am Himmel für ein munteres Wechselspiel sorgten, taten das die Beschicker auf dem Festplatz angesichts der Vielzahl abwechslungsreicher Angebote. Rasante Fahrgeschäfte und Kinderkarussells waren bestens besetzt, die Bratwurst schmeckte genauso wie der erste Crepe der Messesaison.

Die zur Eröffnung aufspielenden Guggemusiker der „Walsemer Gasserassler“ sendeten eine klare Botschaft: „Wann wird's mal wieder richtig Sommer?“ Anja Ruppert-Keller, Vorsitzende des Schaustellerverbands Speyer, bekräftigte diese: „Wir wünschen schöne Stunden, frohe Ostern und besseres Wetter.“

Marktmeisterin Heidi Jester wurde ob ihrer Tatkraft von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) gelobt. Der blühende Frühlingsgruß galt gleich zweifach: Jester feierte ihren Geburtstag auf dem Festplatz. Die Ehre des Fassanstichs hatte jedoch Mario Daum, neuer Chef der städtischen Wirtschaftsförderung.

Am Karfreitag bleibt die Messe wegen des stillen Feiertags geschlossen. Am Samstag öffnen die Beschicker ihre Stände wieder um 14 Uhr. Am Sonntag darf auf Ostereierjagd gegangen werden. 2500 bunte Eier sind versteckt. Letzter Messetag ist der 14. April.