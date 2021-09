Am Samstag, 25. September, feiert das „Café & Pizzeria“ de Vico in Speyer sein 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat sich Inhaber Giovanni de Vico etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Er röstet jetzt seinen eigenen Kaffee – streng nach italienischer Art. Rund 25.000 Euro hat der Inhaber, der das Café in der Korngasse 36 mit seiner Frau Florica betreibt, in die Hand genommen für eine Röstmaschine, bei der er ebenfalls auf die Qualität des „Stiefels“ setzt. Mit ihr sollen 3000 bis 4000 Kilogramm Kaffee im Jahr hergestellt werden, etwa ein Viertel für den Bedarf im Café, der Rest geht direkt über die Theke oder kann auch online geordert werden.

De Vico bezieht die Bohnen aus Asien, Afrika und Südamerika von Großhändlern aus Italien und den Niederlanden. Insgesamt habe er vier Sorten im Angebot. „Die Idee hatte ich schon seit vielen Jahren, aber jetzt zum Jubiläum war der richtige Zeitpunkt, denn ich wollte meine Gäste mit frischem Kaffee verwöhnen“, berichtet de Vico. Damit das gewährleistet ist, werden die Bohnen täglich geröstet. Eine große Party wird es am Sonntag in einer Woche nicht geben. „Wegen Corona“, bedauert der Inhaber: „Man kann ja leider gar nicht planen.“