In diesem Jahr soll es Weichenstellungen für die Zukunft der Heiliggeistkirche in der Johannesstraße geben. Noch ist sie im Eigentum der Evangelische Landeskirche, die sie aber nicht mehr benötigt und auch nicht dauerhaft betreiben kann. Die Stadt ist bereit, sich an einer Übernahme zu beteiligen. Jetzt geht es darum, wie diese gestaltet werden könnte.

Wenn Oberkirchenrätin Karin Kessel über Atmosphäre der Heiliggeistkirche spricht, gerät sie ins Schwärmen: „Man fühlt sich in diesem Raum wohl. Er bietet Geborgenheit,