Am Dienstagabend ist in einem Mehrparteienhaus in Bexbach ein Feuer ausgebrochen und hat das Haus vorübergehend unbewohnbar gemacht. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, haben sich die Bewohner in der Frankenholzer Straße rechtzeitig in Sicherheit bringen können, noch bevor Rettungsdienst und Feuerwehr kamen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer sei in einem Waschraum im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Durch den Brand und die Löscharbeiten entstand ein Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Ein Teil der Frankenholzer Straße wurde während der Löscharbeiten für zwei Stunden gesperrt.