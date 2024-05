Nach aktuellem Stand spielt das Volleyball-Damenteam der TuS Alsenz, der Vizemeister der abgelaufenen Spielzeit, auch in der kommenden Saison in der Rheinhessenliga. Dennoch kommt es zu einem „vorsorglichen“ Qualifikationsspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga gegen die SG Südpfalz, den Tabellenzweiten der Pfalz-Liga. Mögliche Absagen sind der Grund.

Der vorläufige Spielplan der Saison 2024/25 für die Rheinhessenliga liegt bereits vor. Demnach spielen dort auch weiterhin die Volleyballerinnen der TuS Alsenz. Offizieller Stichtag für Ab-/Rückmeldungen für die Ligen ist allerdings der 31. Mai. Erfahrungsgemäß sind auch danach noch Veränderungen möglich, was dann allerdings Ordnungsstrafen nach sich ziehen würde.

Der Volleyballverband Rheinland-Pfalz (VVRP) hat deshalb ein „vorsorgliches“ Qualifikationsspiel zwischen den Tabellenzweiten der Pfalz- und der Rheinhessenliga um den eventuellen Aufstieg als Nachrücker in die Verbandsliga Süd angesetzt. So muss nun am Sonntag (11.30 Uhr) die TuS Alsenz bei der SG Südpfalz in Rülzheim antreten, die aufgrund der besseren Liga-Punktzahl gegenüber Alsenz die Partie ausrichten darf. Die Spielgemeinschaft ist ein Zusammenschluss von TV Rülzheim/TV Herxheim/GV Rohrbach und kooperiert nach Kenntnis der TuS im Jugendbereich mit Regionalligist TSV Speyer.

Junges Gegnerteam

Wie TuS-Coach Peter Heß in Erfahrung gebracht hat, wird der Gegner von einer sehr erfahrenen Spielertrainerin angeführt, die auf ein relativ junges Team – inklusive ihrer Tochter – zurückgreifen kann. Sieben der zwölf Spielerinnen der SG Südpfalz kommen aus den Jahrgängen 2007 und 2008. Die TuS ist gespannt, wie der Vergleich zwischen den Bezirksverbänden Pfalz und Rheinhessen am Ende ausgehen wird. Wie Trainer Heß berichtet, kann Alsenz allerdings nicht mit dem kompletten Aufgebot anreisen und sieht sich eher als Außenseiter. Trotz der Ausfälle gibt sich die TuS kämpferisch und setzt auf ihre relativ stabilen Faktoren, die druckvollen Aufschläge und die niedrige Fehlerquote. Im weniger durchschlagskräftigen Angriff ist Kreativität gefragt.

Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum der Volleyball-Abteilung organisiert die TuS einen Bustransfer in die Südpfalz für Aktive und Fans, die das Damenteam ab 11.30 Uhr in der Sporthalle der IGS Rülzheim unterstützen sollen. Heß hofft, dass das Aufeinandertreffen außerhalb üblichen Pfade und unter einer gewissen Drucksituation – unabhängig vom Ergebnis – ein besonderes Erlebnis für sein Team werden wird.