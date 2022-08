Die Stadtwerke Speyer (SWS) betreiben in der Domstadt nach Angaben von Sprecherin Sonja Daum drei Ladestationen für E-Bikes und Pedelecs: eine am Hauptbahnhof, eine im Kulturhof und eine im Biergarten der Hausbrauerei Domhof. „Alle, die mit dem E-Bike unterwegs sind, können ihre Räder hier kostenlos mit Naturstrom laden“, so Daum.

„Wir bieten diesen Service, um das Thema E-Mobilität in der Domstadt voranzubringen.“ Um das Angebot nutzen zu können, müsse man auch kein Kunde bei den SWS sein. Jede Ladestation verfügt demnach über acht Schließfächer, die entweder mit einer Tastenkombination oder mit einem Schlüssel geöffnet und geschlossen werden können. In jedem Schließfach befindet sich eine 230-Volt-Steckdose, an die Radfahrer ihren herausgenommenen Akku dann mit dem eigenen mitgebrachten Ladegerät anschließen können.

„Ganz in der Nähe der drei Ladestationen befinden sich Fahrradständer. Wer sein E-Bike aufladen möchte, kann es am Fahrradständer abstellen und sicher anschließen“, teilt Daum mit. Die Ladezeit sei abhängig von der jeweiligen Akku-Leistung. „Für eine 100-Prozent-Ladung kann eine Akkuladung zwischen zwei und neun Stunden dauern. Die meisten Geräte erreichen schon nach der Hälfte der Gesamtladezeit 80 Prozent ihrer Ladekapazität“, so die SWS-Sprecherin.

Eine Ladestation für E-Bikes und Pedelecs kostet die Stadtwerke laut Auskunft des Unternehmens rund 7000 Euro brutto. Weitere Stationen sind laut Daum nicht geplant. „Sie sind besonders in der kühleren Jahreszeit nicht so gut genutzt, da viele Leute zu Hause, in Hotels laden.“