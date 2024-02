Seit 2022 ist die Baugrube für ein Schülerwohnheim auf dem Diakonissen-Campus an der Rulandstraße ausgehoben. 2023 hätte Baubeginn sein sollen. Jetzt teilt das Unternehmen auf Anfrage mit, aus Finanzgründen vorerst auf das Projekt zu verzichten. Sprecherin Barbara Fresenius begründet das mit stark gestiegenen Baukosten sowie Herausforderungen im Gesundheits- und Sozialbereich. Das Wohnheim, bei dem von 70 Plätzen die Rede war, sei „im Sinne der ökonomischen Nachhaltigkeit zurückgestellt“. Die Baufläche, auf der Archäologen zugange waren und mehrere tausend Jahre alte Gräber gefunden hatten, werde nicht anders belegt, informiert Fresenius: Der grundsätzliche Bedarf für ein Wohnheim dort bestehe weiter. „Wann das Bauprojekt Priorisierung erfährt, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar.“

Keine Bewegung gibt es auch beim zweiten Großprojekt, das die Diakonissen schon konkret geplant hatten: Das Gelände an der Bartholomäus-Weltz-Straße mit ehemaliger Kita und Schererstift wird noch nicht mit Wohnungen bebaut. Die Diakonissen-Planung für 15 Einheiten in zwei Gebäuden hatte in der Stadtpolitik keine Zustimmung gefunden. Eine neue Planung steht aus. Es gebe „noch keinen neuen Sachstand“, so Fresenius.