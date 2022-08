Im Entstehen: Auf dem Diakonissen-Campus in Speyer hat der Voraushub für die Baugrube des für 2023 geplanten Schülerwohnheims begonnen. Die Erdmassen, die zum Teil auch noch aus der archäologischen Großgrabung im Süden des Geländes, dem Standort der zukünftigen Rettungswache und dem kürzlich abgeschlossenen Parkplatzneubau, stammen, werden nach Ludwigshafen-Maudach transportiert, wie Barbara Fresenius, Sprecherin der Diakonissen, auf Anfrage mitteilt. Das Material soll zum Auffüllen eines Baugeländes genutzt werden, wo auf einer Fläche von 6000 Quadratmetern der Bau einer neuen Behindertenwerkstatt in geplant ist. Insgesamt wurden demnach 98 Lkw-Ladungen zu 20 Kubikmeter, also nahezu 2000 Kubikmeter Sandboden von Speyer abgefahren und auf der Baustelle in Maudach zur Geländeauffüllung wieder eingebaut. Bei archäologischen Ausgrabungen Anfang des Jahres hatten Experten einen spektakulären Fund an der Stelle in Speyer gemacht. Sie legten ein schätzungsweise 5000 Jahre altes Gräberfeld frei. Es könnte damit der älteste Fund dieser Art sein, der bislang in Speyer gemacht wurde.