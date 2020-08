Das Speyerer Rote Kreuz will soziale Verantwortung auch in Pandemiezeiten zeigen. Das Ziel, die Tafel an keinem Tag zu schließen, ist erreicht, betont DRK-Vorsitzender Roger Munding. Zudem soll ein neues Projekt für Senioren starten.

Der DRK-Kleiderladen in der Lessingstraße 13 ist wieder dienstags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Zusätzlich könnten Kleiderspenden mittwochs, 10 bis 12 Uhr, in der ehemaligen Reithalle auf dem Normand-Gelände abgegeben werden. Auch Altkleider werden angenommen.

Im September soll laut Munding der seit März geschlossene DRK-Kleiderladen in der Karmeliterstraße 3 wieder öffnen, jedoch zunächst nur an drei Tagen der Woche. Viele der überwiegend älteren Helfer seien wegen der Corona-Pandemie noch nicht bereit, hinter der Ladentheke zu stehen. Das DRK freue sich deshalb über Freiwillige. Geplant sei, Kleidung, Schuhe, Schmuck und Zubehör mittwochs bis freitags zwischen 10 und 17 Uhr anzubieten.

Mit einem neuen Projekt will sich das DRK für Senioren in Speyer West einsetzen: Mit der Wohnbaugesellschaft Gewo und dem Seniorenhaus „Salierstift“ soll der vor Monaten geschlossene tägliche Seniorenmittagstisch ab 19. August in der Quartiersmensa Q+H wieder aufleben. Die Gewo stelle die Räume, die Senioreneinrichtung liefere das Essen, das DRK sei für alles andere zuständig. „Auch dafür suchen wir noch Helfer“, sagt Munding. Das neue Konzept setze auf „Mahlzeiten zum Genießen mit allen Sinnen“. Kontakt unter Telefon 06232 60020.