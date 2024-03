Hilfe für die Ukraine ist wichtig, sagt unser Autor. Er zieht einen Vergleich zu seiner Heimat Syrien.

Es scheint zu passieren, was sich Putin erhofft hat: Die Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen, sinkt. Die Kriegsmüdigkeit des Westens steigt. Die Öffentlichkeit ist von anderen Krisen abgelenkt. Ich weiß als Syrer ganz genau, was passiert, wenn Völker im Stich gelassen werden. Der militärische Einsatz Putins hat den Machtwechsel und jede ernstzunehmende politische Lösung des Konflikts in Syrien verhindert und damit Millionen Syrer in die Flucht getrieben, viele auch nach Europa. Der Westen hat zugeschaut. Vor allem Deutschland musste die Rechnung dafür zahlen.

Damit so etwas nicht noch einmal passiert, muss die Hilfe für die Ukraine weitergehen. Die Speyerer Initiative ist wichtig. Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff auf unsere Demokratie, unsere Werte und unseren Wohlstand.