Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Zeit, in der der Krieg in der Ukraine fast vergessen wird, setzt sich ein Speyerer Verein für das angegriffene Land ein. Nicht ganz ohne Risiko übergeben Annette Ehrnsperger und Michael Sylvester, Vorsitzende von „Pickup 4 Ukraine“, die Hilfsgüter persönlich. Sie wissen, wie es den Menschen in der Ukraine wirklich geht. Acht Mal waren sie schon dort.

Die Idee des Speyerer Vereins „Pickup 4 Ukraine“ entstand mit einer „Podcast-Inspiration“, sagt Michael Sylvester, der die Entwicklungen in der Ukraine seit dem Angriff