Regina Amann, die beim Essensangebot „Tischlein deck dich“ in Speyer-West mitmacht, über die Erfüllung, die sie bei dieser Tätigkeit erfährt.

Frau Amann, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Bei „Tischlein deck dich“, einem gemeinsamen Angebot des DRK-Kreisverbands Speyer, des Sankt-Vincentius-Krankenhauses sowie der Pfarrei Pax Christi, bieten wir in der Kirche St. Hedwig montags und seit 1. Juni auch donnerstags von 12 bis 13 Uhr Mittagessen für einen Euro an. Ich arbeite mit einem Team von vier Ehrenamtlichen zusammen. Wir decken die Tische ein mit Besteck, Gläsern und Servietten, stellen kalte Getränke bereit, kochen Kaffee, richten die Wärmebehälter vor und geben das Essen aus. Das Mittagessen wird vom Sankt-Vincentius-Krankenhaus zubereitet und vom DRK geliefert. Um 12 Uhr beginnen wir mit der Essenausgabe. Es werden ungefähr 40 Portionen geliefert – manchmal reicht es aber auch für mehr Personen. Wir haben viele Stammgäste. Nach dem Essen sitzen unsere Gäste auch gerne bei einer Tasse Kaffe zusammen, unterhalten sich nett und tauschen sich aus.

Was ist das Schwierigste daran?

Schwierig daran ist nichts, denn jeder weiß, wo er gebraucht wird. Wir teilen uns die Aufgaben auf, arbeiten Hand in Hand und sind ein eingespieltes Team.

Was war ein besonderes Erlebnis?

Es kommt immer ganz viel zurück! Ein nettes Dankeschön, Lob und nette Worte. Eine unserer Gäste war so dankbar für das Angebot, dass sie uns auch eine Freude machen wollte und jedem aus dem Team einen Holzlöffel mit Herz geschenkt hat.

Warum machen Sie es gerne?

Ich habe in meiner Rente Zeit und möchte mich ehrenamtlich einbringen. Vor allem, weil ich mich gerne mit anderen Menschen treffe. Ich war beruflich lange im Einzelhandel tätig und immer in Kontakt mit Kunden. Der Austausch hat mir schon immer Freude bereitet. Außerdem gefällt mir der zeitliche Rahmen. Wir arbeiten drei Stunden intensiv, aber ich starte erst um 10.30 Uhr, kann mir also Zeit lassen, und das nutze ich auch. Das kommt mir insofern zugute, da ich keine Frühaufsteherin bin. Zudem ist mir die Gemeinde nicht fremd, im Gegenteil: Wir haben früher lange Zeit in Speyer-West gewohnt, sodass ich mich mit der Kirche St. Hedwig verbunden fühle und viele private Erinnerungen an sie habe. Es ist wie Heimkommen.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ja, die Gäste sind sehr froh, dass sie einen Ort haben, wo sie sich unterhalten und ein Mittagessen zu sich nehmen können. Sie unterhalten sich auch gerne mit uns Ehrenamtlichen. Es kommt so viel Freude und Dankbarkeit zurück. Das macht mich zufrieden.

Was macht Ihr Ehrenamt besonders?

Besonders macht dieses Ehrenamt das Zusammentreffen mit den Menschen, der Kontakt und Austausch sowie die Gemeinschaft. Sei es im Team oder mit den Gästen.

Welchen Tipp haben Sie für Anfänger?

Einfach vorbeikommen, mitmachen und schauen, ob die Arbeit Ihnen gefallen würde. Es ist eine schöne Aufgabe in einer angenehmen Atmosphäre, einem tollen Team und mit der Möglichkeit, andere Menschen zu treffen und sich auszutauschen.

Zur Person

Gina Amann, 70, ist verheiratet und seit November 2022 bei „Tischlein deck dich“ in St. Hedwig in Speyer-West ehrenamtlich aktiv. „Tischlein deck dich“ ist ein gemeinsames Angebot des DRK-Kreisverbands Speyer, der Pfarrei Pax Christi und des Sankt-Vincentius-Krankenhauses. Amann hat einen Sohn und eine Tochter sowie fünf Enkel. In der Freizeit macht sie gerne im Rahmen einer Vereinsfreundschaft Radtouren in die Champagne, und ist auch im Pfälzerwald, in den Weinbergen und in Speyer mit dem Rad unterwegs.