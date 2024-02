Alle Schaltjahr ist’s wieder soweit und das Jahr hat einen Tag mehr. Weil die Erde für ihre Reise um die Sonne knapp sechs Stunden länger braucht als die 365 Tage, die unser Kalenderjahr zu bieten hat, wird in der Regel alle vier Jahre ein Tag drangehängt. Rund 55.000 Menschen – so das Statistische Bundesamt – haben an diesem heutigen 29. Februar Geburtstag. Darunter sind bekannte Namen wie Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes oder Model Lena Gerke genauso wie 37 Speyererinnen und Speyerer, die nach vier Jahren mal wieder ihren „echten“ Geburtstag feiern dürfen.

Und was machen sie in den anderen Jahren? Deutschland wäre nicht Deutschland, wenn es nicht eine gesetzliche Regelung dafür gäbe, die Abhilfe schafft. So gilt laut Paragraph 188 Absatz drei des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB): „Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten Frist in dem letzten Monat der für ihren Ablauf maßgebende Tag, so endet die Frist mit dem Ablauf des letzten Tages dieses Monats.“ Das heißt übersetzt: Ein neues Lebensalter erreichen Schalttagsbabys, wenn gerade kein Schaltjahr ist, erst am 1. März. Gefeiert werden darf von Amts wegen aber bestimmt auch schon am 28. Februar.

Und wie sieht’s mit Nachwuchs an diesem Tag aus? „Rein statistisch“ rechnet das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus laut Sprecherin Susanne Liebold mit etwa neun bis zehn Geburten. Die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt jedoch: „Meist sind an diesen Tagen etwas weniger Kinder auf die Welt gekommen.“ 2020, dem vorherigen Schaltjahr, seien es sieben, 2016 acht Geburten gewesen. Im „Diak“ habe sich in diesem Jahr eine Familie ganz bewusst dafür entschieden, dass ihr Kind am 29. Februar das Licht der Welt erblicken soll.

Auch das Standesamt hat den zusätzlichen Tag im Angebot – sofern er wie dieses Jahr auf einen Werktag fällt. Drei Paare wollen sich diesmal das Ja-Wort geben. An den normalen Werktagen im Februar sind es laut Stadt-Sprecherin Annika Roth zwischen zwei und vier – der 29. falle da also „nicht aus dem Rahmen“. Aber immerhin trauen sich genauso viele Paare wie am Valentinstag zwei Wochen vorher. Wobei noch die Frage zu klären wäre, ob es gut oder schlecht ist, nur alle vier Jahre Hochzeitstag zu feiern. Wer es sich fürs nächste Schaltjahr überlegen will: Bis zu einem Jahr im Voraus könne der Wunschtermin reserviert werden. Geht das dann ab dem 28. Februar oder dem 1. März 2027? Ein Blick ins Gesetz hilft...