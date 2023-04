Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Fünf vor zwölf“: Diese Formel beschreibt zugleich die Lage des Kaufhof-Standorts in der Maximilianstraße, das Motto einer Demonstration für dessen Erhalt und den Beginn des Protests am Mittwoch vor dem Kaufhaus. Ungefähr 80 Teilnehmer an der Demo, die Gewerkschafter Axel Elfert organisiert hatte, sendeten ein klares Signal an die Führung des kriselnden Konzerns.

„Egoismus und Profitgier dürfen nicht weiter Vorrang haben“, sagte Axel Elfert, der Vorsitzende des Stadtverbandes Speyer des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).