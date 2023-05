Die staatlichen Gymnasien in Speyer sind überfüllt, und die Stadt Speyer hat darüber Gespräche mit den umliegenden Landkreisen angekündigt. Hintergrund: Rund die Hälfte der Schüler kommt aus dem Umland, und die Stadt als Schulträger sieht sich auf Hilfe angewiesen. Eine Lösung des Problems wäre „ganz einfach“, teilt Jürgen Creutzmann (77, Dudenhofen), Sprecher der FDP-Fraktion im Kreistag des Rhein-Pfalz-Kreises, dazu in einer Stellungnahme mit: „Der Landkreis muss sich an den Unterhaltungskosten der Gymnasien anteilmäßig nach der Anzahl der Landkreis-Schülerinnen und -Schüler, wie dies bereits bei den Berufsbildenden Schulen erfolgt, beteiligen.“ Er fordere dies für die FDP seit Jahrzehnten, aber CDU und SPD hätten dies bei den Koalitionsverhandlungen auf rheinland-pfälzischer Ebene, an denen er persönlich teilgenommen habe, abgelehnt. Er habe diesen Vorschlag erstmals 1987 und seither immer wieder eingebracht, so Creutzmann.