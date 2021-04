Die in der Stadt geltende Corona-Allgemeinverfügung wird mit Wirkung vom 17. April bis einschließlich 25. April verlängert. Dies teilte die Stadtverwaltung mit. Da die Sieben-Tage-Inzidenz in Speyer weiterhin deutlich über 100 liegt, müssten alle bisher geltenden Regelungen bestehen bleiben. Nach Mitteilung von Stadtsprecherin Lisa Eschenbach ist in der verlängerten Verfügung lediglich ein Passus ergänzt worden, der vollständig geimpfte Personen ohne typische Symptome von der Testpflicht bei Besuchen in Pflegeeinrichtungen und in Einrichtungen der Eingliederungshilfe entbindet. Parallel dazu sei die Amtshilfe durch die Bundeswehr, mit der sich Besucher von Pflegeheimen seit dem 1. Februar mittels Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen können, bis einschließlich 30. April verlängert worden. Laut Stadt finden diese Testungen wie bislang montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr in den Räumen der Jugendförderung statt. Eine vorherige Terminvereinbarung sei für diese Zeiten weiterhin nicht notwendig.