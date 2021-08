Ach, hätte doch nur das Brezelfest stattfinden können! Was wären die Speyerer heute selig angesichts all der schönen Erlebnisse auf und um den Festplatz ... Jeder weiß: Corona-bedingt war es ein Satz mit X. Aber natürlich haben die Fest-Fans das Beste daraus gemacht. Belege dafür gibt genug.

Brezelfest I: Brezelbu hält’s nicht aus

Das Brezelfest gehört zu Speyer wie der Dom. Im Gegensatz zum Weltkulturerbe konnte das größte Volksfest am Oberrhein dem Coronavirus nicht standhalten und fiel schlicht und ergreifend aus. Echte Speyerer lassen das so nicht auf sich sitzen. Passend zum Auftakt, der eigentlich am vergangenen Donnerstag gewesen wäre, holte Peter Merckel, Chef des gleichnamigen Stahlbauunternehmens in der Industriestraße, den Speyerer Brezelbub aus der Versenkung. Er drapierte ihn auf der Mauer zur Hofeinfahrt. „Er wollte nicht eingelagert bleiben“, kommentierte Merckel diesen Akt der Solidarität mit dem Traditionsfest und seiner Heimatstadt in einem Schreiben an den Verkehrsverein Speyer und betonte: „Es ist so schade, dass das Brezelfest in diesem Jahr ausfallen muss.“ Eigentlich hat die Figur ihren Platz auf dem Torbogen, den die Festbesucher an der Klipfelsau durchschreiten. Wenigstens ein bisschen „Brezelfest-Feeling“ wollte Merckel mit der Aktion wecken. Auf kreative Ideen kamen übrigens auch andere Menschen in der Stadt: ein Vierergrüppchen packte vergangenen Donnerstagabend den Campingtisch samt Brezeln und Eichbaum-Bier auf dem Festplatz aus, zwei Herren im Dirndl starteten eigeninitiativ ihren Brezelfestlauf und ganz, ganz viele Flaggen und Co. waren an den Häusern zu sehen.

Brezelfest II: Arzt wird zum Künstler

Auch beim Brezelfestbild, alljährlich von einem Künstler gestaltet und vom Serviceclub Round Table versteigert, wird 2020 eine Pause eingelegt. Beim Verkehrsverein als Veranstalter des Fests wird dennoch ein Gemälde versteigert. Vorgestellt haben es Vorsitzender Uwe Wöhlert und Schöpfer Günter Wallmen am Freitag bei einer Vereinsveranstaltung. Der ist eigentlich gar kein Künstler, sondern Profimediziner. „Ein ,anderes’ Brezelfestbild in Öl“, lobte Wöhlert und lauschte dann Wallmens Bildbeschreibung, die eine tiefe Symbolik enthüllte: Das Motiv sei wie ein Zeitstrahl zu interpretieren, links vom Dom das ausgefallene Brezelfest 2020, der Brezelbu mit Maske und WC-Papier unter dunklem Himmel, rechts von der Kathedrale der Blick auf den Festplatz 2021 mit wehenden Fahnen und wolkenlos. Hoffentlich wird diese Vision Wahrheit, und hoffentlich gibt’s einen schönen Erlös bei der am Montag begonnenen Versteigerung: „Nach noch nicht einmal 24 Stunden erreichte das höchste Gebot unter www.Speyerer-Brezelfest.de bereits beachtliche 2700 Euro“, berichtete Wöhlert. Den Zuschlag gebe es am 31. August, Punkt 16 Uhr.

Brezelfest III: Radler pausiert nicht

Sein Einsatz für den Frieden hat „Friedensradler“ Hans Herbrand aus Kaiserslautern zumindest pfalzweit bekannt gemacht. Jahrelang war er mit seinem geschmückten Drahtesel eine vielbeachtete Nummer beim Brezelfestumzug. Seit ihm die Fahrt zu beschwerlich geworden ist, ist er alljährlich Ehrengast des Veranstalters. Auch diesmal, am Sonntag, an dem der Umzug eigentlich hätte stattfinden sollen, war er in Speyer. Ehrensache für den Westpfälzer, der am Tag davor seinen 78. Geburtstag gefeiert hat. Er hätte bei der RHEINPFALZ vorbeigeschaut, um seine Botschaft zu erneuern, betont er. Dann hat er das aber im „Domhof“-Biergarten getan, wohin ihn das Speyerer Ehepaar Tenspolde zum Essen eingeladen. „Eine tolle Geste, echte Brezelfest-Freunde“, schwärmte Herbrand.

Brezelfest IV: Senioren feiern trotzdem

Echte Brezelfest-Fans lassen sich auch von einer Pandemie nicht vom Feiern abbringen. Ein virtuelles Brezelfest war für Helga Krause und ihre Mitbewohner im Seniorenstift Bürgerhospital jedoch keine Option. So wurde am Brezelfest-Wochenende am Mausbergweg traditionell zum Frühschoppen eingeladen – unter Einhaltung der Hygieneregeln, wie die Diakonissen Speyer als Träger der Einrichtung mitteilen. Für die passende Musik sorgte die Stadtjugendkapelle Speyer mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit Beginn der Corona-Krise. „Bei bestem Brezelfestwetter platzierten sich die Musiker in Sicherheitsabstand auf der Grünfläche der Einrichtung und konnten dabei in glückliche und dankbare Gesichter blicken“, so die Diakonissen.