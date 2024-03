Die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Sie besiegten das Team Ehingen Urspring vor heimischer Kulisse mit 102:82 (49:40) und wahrten ihre Chance auf die Play-offs in der Zweiten Bundesliga ProB.

„Unsere Defensive hat den Sieg gesichert“, erklärte BIS-Trainer Carl Mbassa: „Wir haben während des gesamten Spiels eine konstante Leistung gezeigt.“ Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel setzten sich die Speyerer zunächst etwas ab und zogen im Schlussabschnitt schließlich deutlich davon.

Franke Topscorer

„Die Ehinger haben sehr physisch und aggressiv agiert. Daran mussten wir uns gewöhnen“, sagte Mbassa. Die Gastgeber waren in der PSD Bank-Halle Nord ihren abstiegsgefährdeten Widersachern in den wesentlichen Vergleichen überlegen. Den letztlich ungefährdeten Erfolg verdankten sie nicht zuletzt ihren Distanzschützen, die nach dem Seitenwechsel mit einer Dreierquote von über 60 Prozent glänzten.

Bester Werfer der BIS Baskets war Simon Franke, der 22 Punkte erzielte. „Für mich war er der Mann des Spiels“, lobte Mbassa den 21-Jährigen. Zweistellig trafen für die Hausherren zudem Carlos Hidalgo Guijo (20/3), DJ Woodmore (19/3), Christoph Rupp (15/3), David Aichele (13) sowie Dennis Diala (11/2).

Erfolgreichster Schütze des Teams Ehingen Urspring war Daniel Zacek (21/4). Am kommenden Wochenende sind die Speyerer bei den Black Forest Panthers in Schwenningen zu Gast, ehe sie am Samstag, 16. März, gegen die Erfurter Basketball-Löwen ihr vorletztes Heimspiel in der Hauptrunde bestreiten.