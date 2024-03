Dank einer erfolgreichen Aufholjagd ist den Ahorn Camp BIS Baskets Speyer in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB der elfte Saisonsieg gelungen.

Die Mannschaft von Trainer Carl Mbassa bezwang in Schwenningen die abstiegsgefährdeten Black Forest Panthers mit 87:86 (41:50) nach einer überaus spannenden Schlussphase. Den entscheidenden Treffer erzielte Carlos Hidalgo Guijo in der letzten Sekunde der Partie von der Freiwurflinie aus.

Effektiver Hidalgo Guijo

Der 26-jährige Spanier war in der Deutenberghalle nicht nur der effektivste Akteur der Gäste, er sorgte zudem für ein Kuriosum; in den letzten Augenblicken des zweiten Viertels war der Aufbauspieler der Speyerer mit einem Drei-Punkte-Wurf aus über 20 Metern Entfernung erfolgreich.

Nach dem Seitenwechsel vergrößerten die Schwarzwälder allerdings ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf 17 Zähler.

Die BIS-Auswahl bewies jedoch Moral und erzwang den glücklichen Auswärtserfolg. Beste Werfer der Speyerer waren Taktgeber Hidalgo Guijo (29 Punkte/4 Dreier), DJ Woodmore (15/1), der zudem zwölf Rebounds sicherte, David Pisic (11/2) sowie David Aichele (10). „Es war wie erwartet eine schwere Aufgabe. Die Schwenninger haben um ihr Überleben in der Liga gefightet. Meine Mannschaft hat sich aber immer wieder zurückgekämpft“, sagte BIS-Coach Mbassa.

Mit dem Heimspiel am kommenden Samstag gegen die Erfurter Basketball-Löwen beginnt für die Speyerer ein anspruchsvolles Restprogramm in der Hauptrunde. Zwei Wochen später gastiert Spitzenreiter Dragons Rhöndorf in der Domstadt, ehe die Auswärtspartie bei der Erstligareserve von Bayern München auf dem Programm steht.