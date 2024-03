Das Binshof-Hotel zwischen Speyer und Otterstadt steht seit drei Monaten leer. Die Lindner-Hotelgruppe war zum Jahresende nach 22 Jahren ausgezogen. Was aus dem Gebäude wird, ist weiter unklar.

Der Komplex, der 1994 eröffnet wurde und zu den besten Hotel-Adressen in der Region zählte, verfügt über 132 Zimmer und Suiten sowie einen etwa 5200 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Das Gebäude gehört einem geschlossenen Immobilienfonds mit Sitz in Düsseldorf. Die Linder-Hotelgruppe hatte den Auszug mit wirtschaftlichen Aspekten begründet, dass sich der Standort nicht so entwickelt habe, wie erhofft. Außerdem ließ sie durchblicken, dass es keine Einigung mit dem Eigentümer über nach Meinung der Hotelgruppe notwendige Investitionen in das Gebäude gab.

Ein Sprecher des Immobilienfonds hatte Ende des Jahres von intensiven Gesprächen mit mehreren Interessenten für den Gebäudekomplex berichtet. Damals hieß es, dass die Gespräche bis Februar 2024 in einem Vertrag münden sollen, mit der Absicht, das Objekt weiter als Hotel zu führen. Wie es weitergeht, ist Ende März aber weiter unklar. Derweil wird in Speyer spekuliert, ob der Binshof zur Flüchtlingsunterkunft werden könnte. Diese Gerüchte kommentierte der Sprecher des Immobilienfonds nicht. Er teilte diese Woche auf RHEINPFALZ-Nachfrage nur knapp mit, dass es zum Binshof noch keine Neuigkeiten gebe.