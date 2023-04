Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch nie sei der Wasserstand am Kuhuntersee im Naherholungsgebiet Binsfeld so niedrig gewesen wie in diesen Tagen: Anglervereinsvorsitzender Ralf Pfeiffer fordert Gegenmaßnahmen. Von der Stadt fühlt er sich auf dem Trockenen sitzen gelassen. Nun droht gar ein millionenschweres Forschungsprojekt baden zu gehen.

Wie ein einsamer Rufer in der Wüste kommt sich Ralf Pfeiffer in diesen Tagen vor. „Das Wasser im Kuhuntersee und in den anderen Binsfeldseen sinkt immer weiter, aber das Problem wird einfach ignoriert“,