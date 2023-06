86 Mannschaften aus der Pfalz und Baden begrüßt die TG Waldsee am Wochenende zum Beachturnier. Neben den Gastgebern und der SG Rheinauen starten auch HSG Dudenhofen/Schifferstadt, TSV Speyer, HSG Lingenfeld/Schwegenheim und TuS Heiligenstein.

Am Samstag (10 Uhr) geht’s mit acht gemischten E-Jugend-Teams los, gefolgt vom Funturnier mit Gaudiwettbewerb (zehn Mannschaften wie Feuerwehr, Fußballer). Den Höhepunkt bilden die Aktivenwettbewerbe ab 17 Uhr mit je zehn Frauen- sowie Männermannschaften.

Party

Um 20 Uhr schließt sich eine After Game Party mit Cocktailbar und Musik an. Der Auftakt am Sonntag gehört ab 9.30 Uhr den 16 D-Junioren-Auswahlen. Ebenso viele Teams treten danach in der Altersklasse C sowie B an.

Der Modus ist jeweils gleich. Nach den Gruppenspielen geht es direkt um die Plätze. Für das leibliche Wohl sorgen Schnitzel, Pommes, Wurstsalat, Brat- und Currywurst.rhp