Seit Langem ist Speyer Standort der weiblichen Nachwuchsbundesliga WNBL. Auch in dieser Spielzeit gehen die Mädchen der Jahrgänge 2003 und jünger wieder in der höchsten Spielklasse auf Korbjagd. Unter dem Namen Flying Towers tritt die Spielgemeinschaft aus TSV Towers Speyer-Schifferstadt und TSG Schwäbisch Hall in der Südgruppe an.

Da es in der vergangenen Saison keine Absteiger gab, wuchs die Liga auf 28 Teams an, die in vier Gruppen zur Hauptrunde antreten. Nach zwölf Spieltagen bis Ende Februar geht es für