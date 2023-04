Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rückreise aus Dresden dauerte quälend lang für die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer. Mit leeren Blicken saßen sie nach dem enttäuschenden Auftritt in den Fahrzeugen und sehnten die Ankunft in der Heimat herbei. Mit der Schlappe endete für die Schützlinge von Trainer Carl Mbassa eine Vorrunde mit manchem Nackenschlag in der Zweiten Bundesliga ProB.

„Ich denke mit gemischten Gefühlen an die erste Saisonhälfte. Wir haben zum Teil sehr gut gespielt, uns aber manchmal auch ganz schlecht präsentiert“, erklärt