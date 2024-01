Anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens hat die Speyerer Sektion des Deutschen Alpenvereins einen großen Auftritt in der Hauptstelle der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Speyer bekommen.

Noch bis Mittwoch, 7. Februar, ist in den Bankräumen in der Bahnhofstraße 19 die Ausstellung „Klimawandel Klimaschutz“ zu sehen, in der es darum geht, wie nachhaltiger Bergsport gelingen kann. Sie ist während der regulären Öffnungszeiten der Hauptstelle für jedermann zugänglich.

Die Bilder, Grafiken und Texte auf den Schautafeln seien sehr lehrreich, betonen die Beteiligten: „Wir möchten mit dieser Ausstellung informieren und zum Nachdenken anregen, ohne dabei jedoch den Besuchern die Lust am Bereisen der herrlichen Alpenregionen zu nehmen“, so Helmut Keller, Vorsitzender der Speyerer Sektion des Alpenvereins.

„Wir freuen uns sehr, diese Ausstellung in unserer Dialogzone präsentieren zu können, die nicht nur einen prägnanten Überblick über die klimatischen Veränderungen im Alpenraum gibt, sondern dabei auch deutlich macht, wie nachhaltiger Tourismus in den Alpen konkret aussehen kann“, ergänzte bei der Vernissage Özgür Bardakci, Regionaldirektor des Kreditinstituts.