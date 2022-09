Die Sektion Speyer des Deutschen Alpenvereins ist einer der größten Vereine in der Domstadt. Trotz der Pandemie ist sie gewachsen: zuletzt binnen eines Jahres um 108 auf 1791 Mitglieder. Bei ihrer Jugendarbeit gibt es ein erfreuliches Problem.

Das wöchentliche Bouldern für Kinder und Jugendliche im Keller des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums sei so gefragt, „dass bereits eine lange Warteliste existiert“, berichtet Vorsitzender Helmut Keller. Ab diesem Herbst könne zum ersten Mal eine zweite Kindergruppe eingerichtet werden. Mit dem Industriehof in der Franz-Kirrmeier-Straße ist die Hoffnung verbunden, dass es noch mehr werden könnte: Es habe vielversprechende erste Gespräche zwischen dem Grundstückseigentümer und einem Investor für sogenannte Stuntwerk-Hallen gegeben. Wenn als deren Ergebnis die Einrichtung einer neuen Kletterhalle in dem historischen Industriekomplex stünde, dann könnte eine zusätzliche Sportstätte für Bouldern auch im Verein zur Verfügung stehen, informiert Keller.

Neu auf Instagram

Auch mit anderen Aktivitäten blickt der Alpenverein in die Zukunft. Dazu gehören die neuen eigenen Instagram- und Youtube-Kanäle, dazu gehört aber auch das neugeschaffene Amt des Klimaschutzkoordinators, besetzt mit Armin Schmalz. „Da der Alpenverein kein reiner Bergsport-, sondern auch ein Naturschutzverein ist, steht ab 2022 die regelmäßige CO ² -Bilanzierung sämtlicher Vereinsaktivitäten ganz oben auf der Agenda“, erklärt Keller. Aus den Ergebnissen solle ein Konzept zu den Aspekten „vermeiden, reduzieren und kompensieren“ abgeleitet werden: Für jede Tonne CO 2 -Belastung, die zum Beispiel durch Fahrten in die Alpen, aber auch mit „Elterntaxis“ zum Bouldern entstehe, müsse der Schatzmeister 99 Euro in seinem Budget ausweisen, das ausschließlich für Klimaschutzmaßnahmen verwendet werden dürfe.

In der Jahreshauptversammlung wurde der seit 2007 amtierende Vorsitzende Keller im Amt bestätigt. Neu ist sein gewählter Stellvertreter Simon Freimund. Der seit sechs Jahren nicht mehr erhöhte Mitgliedsbeitrag von 55 Euro im Jahr kann laut Keller konstant gehalten werden, weil im Kassenbericht für 2021 trotz erhöhter Abgaben an den übergeordneten Hauptverein in München ein Überschuss von 2000 Euro steht.

Neuwahlen

Vorsitzender: Helmut Keller; Stellvertreter: Simon Freimund; Schatzmeister: Hermann Hauer; Schriftführerin: Annette Kronschnabel; Jugendreferentin: Tjasa Antoine; Beiratsmitglieder: Bettina Beyer, Dirk Gromann, Reinhart Kästel, Richard Kuhn, Joachim Ney, Werner Riester, Armin Schmalz, Thomas Wirth, Michael Wolfger, Gerhard Ziaja; Archiv: Walther Leipold; Rechnungsprüfer: Peter Schappert, Erhard Krämer.