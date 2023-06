Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bis ins Jahr 1540 reicht die Geschichte des Gymnasiums am Kaiserdom zurück, wenn man die Gründung der lateinischen Ratsschule der Stadt als Bezug nimmt. Heute versteht sich die Schule als „modernes humanistisches Gymnasium“. Sie ist so geschichtsbewusst wie ihre Absolventen: In diesen Wochen feiern gleich mehrere frühere Abiturjahrgänge Wiedersehen in der Großen Pfaffengasse.

Ein Treffen 60 Jahre nach dem Abitur ist ein seltener Anlass. Zwölf ehemalige Abiturienten des Gymnasiums am Kaiserdom (GaK) haben im Mai daran teilgenommen. „Nach der Corona-Zeit