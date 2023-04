Es genügte ein gegenseitiger Blick, und es funkte bei Marianne und Friedrich – so berichten es die Eheleute Gundersdorff aus Speyer, die heute diamantene Hochzeit feiern.

Zwar hatten sich die jungen Leute schon einige Monate zuvor beim Karneval in Cochem an der Mosel kennengelernt, aber beim zweiten zufälligen Treffen sprang der Funke über. Sie sagte sich: „Der ist es.“ Wie sich beide erinnern, hat er das nicht anders gesehen. Vor 60 Jahren folgte die Hochzeit. Die Jubilarin wurde 1944 in Cochem geboren und ist auch dort aufgewachsen. Er ist 1939 im hessischen Nauheim zur Welt gekommen. Geheiratet wurde am 29. April 1963 standesamtlich und am 3. Juni kirchlich im Kloster Ebernach in Cochem.

Marianne Gundersdorff ist gelernte Einzelhandels-Kauffrau. Ihre Ausbildung hat sie in einem Salamander-Schuhgeschäft in Cochem absolviert. Ihr Gatte ist nach dem Krieg nach Biblis gezogen. Dort habe seine Oma einen Bauernhof gehabt. „Die Butter haben wir selbst hergestellt“, berichtet er. Er habe auch auf dem Feld geholfen. „Mein Vater ist schwer verletzt vom Krieg heimgekommen. Als es ihm besser ging, hat er mich zu sich nach Rüsselsheim geholt.“ Bei Opel hat er Maschinenbauer mit Schwerpunkt Fertigungstechnik und Konstruktion gelernt. „Mein großes Interesse galt den Düsentriebwerken“, so Gundersdorff.

Zwei Söhne großgezogen

Ab 1960 habe er bei der Bundeswehr als Flugzeugmechanik-Meister gearbeitet, später die Fachoberschule in Frankfurt besucht und Maschinenbau studiert. Nach Speyer ging es wegen seines Jobs bei den Pfalz-Flugzeugwerken, denen er bis zur Rente treu blieb: „Wir haben Hubschrauber gebaut, da war ich genau richtig.“ Gebaut hat er auch privat: zusammen mit seiner Frau ein Wohnhaus in Eigenleistung. 1978 wurde es fertig und zur Heimat der Familie mit den Söhnen Jörg und Frank. Später kamen die Enkel Julia und Tim dazu.

Nachdem die Kinder groß waren, wurde die Jubilarin wieder berufstätig, und zwar in einem Geschäft, das Salamander-Schuhe anbot. Plüsch-Salamander von „Lurchi“, dem bekannten Maskottchen der Marke, bewahrt sie bis heute auf. Auch in der Rente setzte sich das Paar nicht zur Ruhe. Marianne Gundersdorff war 28 Jahre lang Vorsitzende im Pfarrgemeinderat von St. Otto und 19 Jahre lang Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD). Ihr Ehemann unterstützte sie dabei stets.