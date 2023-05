Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Autofahrer können aufatmen: Der Stadtrat entschied in seiner Sitzung am Mittwoch, dass der Parkplatz am Zweibrücker Tor, neben dem Eden-Kino, kostenlos bleibt. Und der Historische Marktplatz bleibt ab 1. Juni autofrei.

Neben dem Homburger Eden-Kino gibt es einen Parkplatz in der Straße Am Zweibrücker Tor. Dort hatte die Stadt kurz vor der Corona-Pandemie Parkautomaten angeschafft. So wollte die Stadt mindestens