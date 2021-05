Die Stadt Homburg ist auf der Suche nach einem zentralen Sammelplatz für die Grünschnittabgabe. Für das derzeit genutzte Gelände neben Thyssen-Krupp-Gerlach bei Beeden gibt es keine dauerhafte Genehmigung vom Land. Außerdem soll es künftig zum Abstellen von Baufahrzeugen und Material dienen, wenn eines Tages die Umgehungsstraße B 423 gebaut wird.

Das Beeder Gelände an der Neuen Industriestraße wurde seinerzeit kurzfristig als provisorischer Heckenplatz eingerichtet, nachdem die frühere Anlage an der Mainzer Straße beim Großbrand der Firma Mobius im alten Homburger Eisenwerk zerstört wurde. Im Dezember 2020 lehnte der Bauausschuss einen Vorschlag der Stadtverwaltung ab, den neuen Heckenplatz im Erbacher Gewerbegebiet „Westlich der Remise“ anzusiedeln. Dort befindet sich ein geeignetes städtisches Gelände. Durch die dort angelegte Erschließungsstraße könnten Bürger am einen Ende in das Areal einfahren, ihren Grünschnitt abladen und am anderen Ende wieder ausfahren.

Pikant: Der Bau jener Erschließungsstraße wurde offenbar eigenmächtig und ohne Genehmigung von einem Bauamtsmitarbeiter veranlasst. Inzwischen ermittelt die Saarbrücker Staatsanwaltschaft in dieser Angelegenheit. In der Dezembersitzung im Bauausschuss strebte die Homburger Stadtverwaltung einen Beschluss an, mit dem der bereits erfolgte Straßenbau nachträglich abgesegnet wird. Weil der Bauausschuss aber erst an jenem Tag von den dubiosen Vorgängen an der „Remise“ erfuhr, lehnte er damals den Grünschnitt-Antrag der Verwaltung ab.

Pragmatische Lösung muss her

In der Stadtratssitzung am Donnerstagabend, 4. Februar, nahm Bürgermeister Michael Forster (CDU) den Vorschlag auf, das Thema demnächst noch einmal dem Bauausschuss vorzulegen. Dann fühlten sich dessen Mitglieder weniger überrumpelt und könnten noch einmal nach einer pragmatischen Lösung suchen. „Denn einen genehmigungsfähigen Grünschnittplatz werden wir auf alle Fälle brauchen.“