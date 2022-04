Zwei Jahre lang war sie der Pandemie zum Opfer gefallen. Am Samstag, 30. April, eröffnet die Bexbacher Campingmesse ihre 60. Auflage. Die „Camping - Freizeit - Automobil“ im Blumengarten hat nach ihrer Auszeit das Motto „Messe 60 plus 1“ gewählt.

Als die Bexbacher Campingmesse im Frühjahr 2019 zum bis dato letzten Mal über die Bühne gehen konnte, war Christian Prech noch Zaungast der Eröffnungsfeier: Damals wenige Tage später zum Bexbacher Bürgermeister gewählt, darf er an diesem Samstag nun zum ersten Mal in seiner Eigenschaft als Rathauschef zur Ausstellung in den Blumengarten einladen.

Dort kann man sich nach zwei Jahren Zwangspause wieder unter diversen ausgestellten Wohnmobilen, Caravans führender Hersteller und allerlei Freizeit-Zubehör für Haus und Garten sowie Autos und Fahrrädern umschauen. Campingplätze werben im Ausstellerzelt für sich. Eine Secondhand-Börse für Campingfreunde ist erneut Teil des Konzepts: In einem gesonderten Zelt werden gebrauchte Artikel vom Zelt bis zum Gaskocher und Hering privat zum Verkauf angeboten.

Lagerfeuerabend bis 23 Uhr

Gäste werden an allen Messetagen wieder im Restaurationszelt und direkt davor im rustikalen Biergarten unterm Maibaum bewirtet. Eine Neuheit im Programm ist in diesem Jahr der Lagerfeuerabend am Donnerstag, 5. Mai: Bis 23 Uhr lautet an diesem Tag das Motto „Camping fühlen und erleben“. Dazu tritt die Live-Band Speedos aus Essen auf.

Schauplatz des Geschehens ist wie schon seit Jahrzehnten der Bexbacher Blumengarten unter dem Hindenburgturm, der das Saarländische Bergbaumuseum beherbergt. In dieser Gartenanlage zeigt die Dauerausstellung „Gulliver-Welt“ Miniaturausgaben weltbekannter Sehenswürdigkeiten wie der Christusstatue von Rio de Janeiro, des Weißen Hauses von Washington oder der Trierer Porta Nigra. Die Kleinen dürfen sich am Blumengarten-Eingang auf einem Spielplatz austoben. Hier gibt es auch die Jugendverkehrsschule, die während der Messetage in das Geschehen mit einbezogen wird.

Eröffnung mit Ministerpräsidentin

Die in dieser Woche neu gewählte saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger eröffnet die Campingmesse am Samstag, 12.30 Uhr, im Ausstellerzelt. Den anschließenden Messerundgang über das Gelände begleitet die Marching-Band Saarländer Spitzbuben.

Daten und Fakten zur Campingmesse 2022 (Auswahl)

Öffnungszeiten: An Wochentagen 13 bis 18 Uhr. Samstags, sonntags und 1. Mai von 10 bis 18 Uhr. Donnerstag, 5. Mai, 13 bis 23 Uhr.

Eintrittspreise: Erwachsene 5,50 Euro. Schüler und ermäßigt 4,50 Euro. Familienkarte 14 Euro. Familienkarte ermäßigt 11 Euro.

Sonntag, 1. Mai: Frühlingsmarkt mit Markthändlern. Kinderbetreuung. Oldtimer-Picknick. 11 bis 13 Uhr: Fachvorträge zum Thema Caravan und Wohnmobil.

Mittwoch, 4. Mai, 14.30 Uhr: Vortrag „Insektenfreundlicher Garten“.

Donnerstag, 5. Mai, 18 bis 23 Uhr: Lagerfeuerabend „Camping erleben“. 19.30 bis 22 Uhr: Live-Band Speedos aus Essen

Samstag, 7. Mai: Ententreffen „Ente gut, alles gut“ mit 2CV-Oldtimern. Ganztägig Präsentation der Jugendfeuerwehr Bexbach.

Sonntag, 8. Mai: Ententreffen mit 2CV-Ausstellung. Kinderbetreuung. 11 bis 13 Uhr: Vortrag „Mit Anhänger unterwegs“. Ab 13 Uhr: Kinderspaß mit „Mister Magic“.

Internet